Допоміг влаштувати розгром: Зінченко виграв перший трофей з "Арсеналом"

Український футболіст лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко взяв участь у перемозі своєї команди над "Севільєю" в рамках товариського турніру Emirates Cup.

"Каноніри" завдали іспанському клубу нищівної поразки з рахунком 6:0 .

25-річний українець, який в липні офіційно перебрався з "Манчестер Сіті" до "Арсенала", вийшов у стартовому складі та був замінений на 79-й хвилині. На той момент рахунок уже був 5:0 на користь підопічних Мікеля Артети.

Героєм зустрічі став інший новачок лондонців Габріел Жезус, який до цього був одноклубником Зінченка в "Манчестер Сіті". Бразильський форвард оформив хет-трик. Дублем у матчі з андалусійцями відзначився Букайо Сака, ще один гол записав до свого активу Едді Нкетіа.

Новий сезон АПЛ стартує 5 серпня. У матчі-відкритті чемпіонату Англії "каноніри" в гостях зіграють із "Крістал Пелас".

Нагадаємо, Зінченко яскраво дебютував за "Арсенал" у товариському матчі проти лондонського "Челсі". "Гармаші" здобули перемогу з рахунком 4:0.

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