Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Допоміг здобути історичне чемпіонство: Бєсєдін забив другий гол за казахстанський клуб (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
350
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Допоміг здобути історичне чемпіонство: Бєсєдін забив другий гол за казахстанський клуб (відео)

Артем Бєсєдін / Фото: fcordabasy.kz

"Ордабаси" Артема Бєсєдіна та Євгена Макаренка достроково виграв чемпіонат Казахстану.

Колишій форвард київського "Динамо" Артем Бєсєдін, який нині виступає за клуб "Ордабаси" відзначився голом у матчі передостаннього туру чемпіонату Казахстану проти "Шахтаря" з Караганди.

27-річний український форвард вийшов у стартовому складі, а на 27-й хвилині за рахунку 2:0 на користь своєї команди довів справу до розгрому, з близької відстані замкнувши передачу партнера на порожні ворота.

Для Бєсєдіна, який влітку 2023 року залишив "Динамо", це другий гол у 8 матчах за казахстанський клуб.

У підсумку "Ордабаси" переміг з рахунком 3:1 та за один тур до завершення сезону гарантував собі золоті медалі чемпіонату Казахстану, відірвавшись на 6 очок від "Астани".

Зазначимо, що з перших хвилин проти карагандинського "Шахтаря" також грав ще один українець – Євген Макаренко, який поточного сезону забив один гол і віддав 2 асисти в 11 матчах за "Ордабаси".

Для клубу з Шимкента це перше чемпіонство в історії. Раніше його найвищим досягненням була "бронза" місцевої першості 2017-го та 2019 років. Також "Ордабаси" двічі здобував Кубок (2011, 2022) та одного разу Суперкубок Казахстану (2012).

Читайте також:

Дубль Довбика за 4 хвилини допоміг "Жироні" з яскравим камбеком розбити аутсайдера Ла Ліги (відео)

"Динамо" зазнало поразки від "Дніпра-1" у центральному матчі 11-го туру УПЛ (відео)

УПЛ: результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
350
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація