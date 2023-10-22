Допоміг здобути історичне чемпіонство: Бєсєдін забив другий гол за казахстанський клуб (відео)

Колишій форвард київського "Динамо" Артем Бєсєдін, який нині виступає за клуб "Ордабаси" відзначився голом у матчі передостаннього туру чемпіонату Казахстану проти "Шахтаря" з Караганди.

27-річний український форвард вийшов у стартовому складі, а на 27-й хвилині за рахунку 2:0 на користь своєї команди довів справу до розгрому, з близької відстані замкнувши передачу партнера на порожні ворота.

Для Бєсєдіна, який влітку 2023 року залишив "Динамо", це другий гол у 8 матчах за казахстанський клуб.

Here is Besedin’s 2nd goal of the season in the game that sealed the Kazakh title ⚽️



Couldn’t have seen it be scored in any other way https://t.co/S83J8pAeJ2 pic.twitter.com/d05IQUwaXG — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 22, 2023

У підсумку "Ордабаси" переміг з рахунком 3:1 та за один тур до завершення сезону гарантував собі золоті медалі чемпіонату Казахстану, відірвавшись на 6 очок від "Астани".

Зазначимо, що з перших хвилин проти карагандинського "Шахтаря" також грав ще один українець – Євген Макаренко, який поточного сезону забив один гол і віддав 2 асисти в 11 матчах за "Ордабаси".

Для клубу з Шимкента це перше чемпіонство в історії. Раніше його найвищим досягненням була "бронза" місцевої першості 2017-го та 2019 років. Також "Ордабаси" двічі здобував Кубок (2011, 2022) та одного разу Суперкубок Казахстану (2012).

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