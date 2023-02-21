Допоміг здобути перемогу: Бєсєдін зробив дебютний асист у чемпіонаті Кіпру (відео)

Український нападник Артем Бєсєдін, орендований "Омонією" у київського "Динамо", віддав гольову передачу в матчі 24-го туру чемпіонату Кіпру проти "Олімпіакоса" з Нікосії.

26-річний українець вийшов у стартовому складі, а на 34-й хвилині головою скинув м'яч на свого одноклубника Лоїзосу Лоїзу, який технічно обробив круглого та відправив його до сітки воріт суперників.

У підсумку цей гол виявився переможним. "Омонія" мінімально виграла виїзний поєдинок з рахунком 0:1 .

Це перша результативна дія Бєсєдіна за нову команду. В його активі вже три матчі за "Омонію". Орендна угода українця з кіпріотами розрахована до кінця поточного сезону.

Після 24 турів команда Бєсєдіна (38 очок) посідає п'яте місце в чемпіонаті Кіпру. Лідирує з 54 балами АЕК Ларнака, який є суперником "Дніпра-1" в плейоф Ліги конференцій.

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