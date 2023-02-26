Допоміг здобути перемогу: Циганков зробив асист у другому поспіль матчі в чемпіонаті Іспанії (відео)

Команда українця у результативному поєдинку здолала "Атлетик" з Більбао.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді перемогла "Атлетик" з Більбао в рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги – 2:3 .

Уже на 4-й хвилині Циганков віддав гольову передачу на Алейкса Гарсію, що дозволило гостям відкрити рахунок.

Це другий асист Віктора у складі "Жирони". У попередньому матчі Примери з "Альмерією" українець відзначився першими результативними діями за нову команду: забив дебютний гол та зробив асист.

До перерви жирондинці ще двічі вразили ворота басків. У цьому їм допомогли автоголи гравців суперника Оскара де Маркоса та Мікеля Весги. "Атлетик" відповів лише голом Юрі Берчіче.

Наприкінці зустрічі господарі скоротили відставання до мінімуму завдяки голу Рауля Гарсії, проте уникнути поразки "леви" не зуміли.

Зазначимо, що Циганков провів на полі 80 хвилин, після чого його замінив орендований у мадридського "Реала" бразилець Рейньєр.

Огляд матчу

"Жирона" (30 очок) піднялася на десяте місце в Ла Лізі. "Атлетик" (32 бали) йде сьомим.

У наступному турі команда Циганкова 4 березня на виїзді зіграє проти "Хетафе", а колектив з Більбао днем пізніше завітає в гості до "Райо Вальєкано".

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