Допоміг знищити суперника: український вінгер продовжує феєрити у Бельгії (відео)

Швед знову забив за "Мехелен".
В рамках 27-го туру чемпіонату Бельгії "Мехелен" приймав на своєму полі "Остенде" і здобув розгромну перемогу - 3:0.
Мар'ян Швед з'явився на полі з перших хвилин і зміг відзначитись забитим голом на початку другої половини гри.
February 12, 2022
Після забитого голу вінгер провів на полі ще 17 хвилин та пішов відпочивати на лаву запасних за рахунку 3:0 на користь "Мехелена".
- Український вінгер у поточному сезоні провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких зміг відзначитися трьома голами та трьома асистами.
- Після цієї перемоги "Мехелен" продовжує посідати сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. У його активі 42 очки.
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