Допоміг знищити суперника: український вінгер продовжує феєрити у Бельгії (відео)

Швед знову забив за "Мехелен".

В рамках 27-го туру чемпіонату Бельгії "Мехелен" приймав на своєму полі "Остенде" і здобув розгромну перемогу - 3:0 .

Мар'ян Швед з'явився на полі з перших хвилин і зміг відзначитись забитим голом на початку другої половини гри.

Після забитого голу вінгер провів на полі ще 17 хвилин та пішов відпочивати на лаву запасних за рахунку 3:0 на користь "Мехелена".

Український вінгер у поточному сезоні провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких зміг відзначитися трьома голами та трьома асистами.

Після цієї перемоги "Мехелен" продовжує посідати сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. У його активі 42 очки.

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