Святослав Михайлюк / © Associated Press

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Український гравець "Юти Джаз" Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч сезону в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

29-річний уродженець Черкас набрав 15 очок у поєдинку регулярного чемпіонату проти "Лос-Анджелес Лейкерс". Команда українця здобула перемогу над лідером Західної конференції з рахунком 109:97.

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Святослав провів на паркеті 34 хвилини. Крім набраних 15 очок, він також зробив 3 підбирання, 5 асистів і 2 перехоплення. Баскетболіст реалізував 4 з 10 точних кидків з гри та 3 з 4 штрафних.

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Огляд матчу

Це найрезультативніший матч українця в поточному сезоні НБА. Перед цим він набирав 10 очок на старті сезону в грі проти "Мемфіса".

Для "Юти" — це друга перемога поспіль у НБА. Команда Михайлюка наразі посідає передостаннє, 14-те місце у Західній конференції — 3 перемоги та 13 поразок на старті сезону.

"Лос-Анджелес Лейкерс", незважаючи на поразку, продовжує лідирувати у Західній конференції — 13 перемог і 3 поразки від початку сезону.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк не потрапив до складу збірної України з баскетболу на листопадові матчі відбору чемпіонату світу-2027. Клуби НБА не відпускають своїх гравців на матчі національних збірних, які відбуваються під час сезону.

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