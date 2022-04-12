Допомога Україні: збірній Шотландії вдалося зібрати пів мільйона фунтів стерлінгів за матч з Польщею

Допомога Україні: збірній Шотландії вдалося зібрати пів мільйона фунтів стерлінгів за матч з Польщею

Всі кошти будуть направлені на підтримку українців у війні з російськими окупантами.

В результаті збору коштів на матчі між збірними Шотландії та Польщі, який відбувся минулого місяця на Хемпден-Парк, було зібрано 500 000 фунтів стерлінгів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Футбольної асоціації Шотландії.

Товариський поєдинок відвідали трохи менше 40 тисяч людей, кожен із яких заплатив по 10 фунтів за квиток. Також певну суму було отримано завдяки іншим пожертвуванням - охочі надсилали текстові повідомлення до, під час і навіть після матчу.

Також свій внесок зробили і кілька комерційних партнерів Футбольної Асоціації Шотландії.

Гроші будуть направлені на допомогу українським біженцям, які через військові дії, розв'язані РФ на території нашої країни, залишили Україну.

Нагадаємо, що призерка Паралімпіади-2020 у Токіо з настільного тенісу Марина Литовченко виставила на аукціон свою золоту нагороду, щоб допомогти рідному університету.

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