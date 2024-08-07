Допомогла дискваліфікація кривдниці: українська борчиня позмагається за "бронзу" Олімпіади-2024

Оксана Лівач візьме участь у сутичці за бронзову медаль на Іграх у Парижі.

Українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач виступить у поєдинку за бронзову нагороду на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У вівторок, 6 серпня, 27-річна українка стартувала в олімпійському турнірі у ваговій категорії до 50 кг. У 1/8 фіналу вона здолала представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву (10:0), а потім у чвертьфіналі зазнала поразки від представниці Індії Вінеш Пхегот (5:7).

Завдяки тому, що Пхегот змогла дійти до фіналу, Лівач потрапила до втішних сутичок. Для здобуття медалі українці потрібно було здолати двох суперниць поспіль.

Однак Пхегот провалила зважування, не вклавшись у ліміт ваги до 50 кг, та була дискваліфікована. Замість неї за "золото" побореться американка Сара Енн Гільдебрандт, яка програла у півфіналі.

Своєю чергою, Лівач отримала право одразу позмагатися за "бронзу". Суперницею українки у медальній сутичці стане японка Юї Сусакі, яка є чинною олімпійською чемпіонкою. Поєдинок відбудеться 7 серпня, о 21:50 за київським часом.

Додамо, що Лівач на попередній Олімпіаді-2020 у Токіо також боролася за бронзову нагороду, але програла Гільдебрандт і залишилася без медалі.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 19-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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