Допомогла ексзірка "Шахтаря": "Бенфіка" обіграла "Динамо" у першому матчі на шляху до групи Ліги чемпіонів

У середу, 17 серпня, відбувся перший поєдинок плейоф раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та португальською "Бенфікою".

Київське "Динамо" поступилося португальській "Бенфіці" у першому поєдинку раунду плейоф Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 0:2 .

Рахунок матчу відкрив на 9-й хвилині. Жілберту отримав м'яч у межах штрафного, швидко зорієнтувався та відправив круглого в праву дев'ятку.

В середині другого тайму лісабонці подвоїли свою перевагу. Після надто слабкої передачі Віктора Циганкова на Дениса Попова мяч перехопив колишній форвард "Шахтаря" Давід Нерес та віддав простий пас прямо в ноги партнеру по команді. Гонсалу Рамосу лишалося тільки влучно пробити по воротах Бущана.

До кінця поєдинку "біло-сині" намагалися створити моменти біля воріт суперника, але безуспішно.

У цьому матчі за "Динамо" дебютував 18-річний Антон Царенко, який є одним з лідерів команди U-19.

Матч у відповідь відбудеться у вівторок, 23 серпня. Початок - 22:00.

Нагадаємо, що на шляху до плейоф найпрестижнішого клубного турніру Європи "Динамо" після мінімальної перемоги в першій дуелі (1:0) здолало "Штурм" і на виїзді (2:1).

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