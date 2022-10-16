Допомогли два вилучення: "Дніпро-1" на останніх секундах вирвав перемогу та продовжує лідирувати в УПЛ

"Дніпро-1" зумів обіграти львівський "Рух" у виїзному матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 2:3 .

Господарі несподівано вийшли вперед на 30-й хвилині - точним ударом відзначився Олексій Довгий. Підопічні Олександра Кучера відповіли в компенсований до першого тайму час - пенальті реалізував Артем Довбик.

На початку другої половини зустрічі бразилець Таллес знову дозволив львівській команді повести в рахунку. Однак на 58-й хвилині захисник "Руха" Віталій Роман отримав другу жовту картку та залишив львів'ян у меншості. "Дніпро-1" швидко цим скористався та відновив паритет - на 59-й хвилині забив Олексій Гуцуляк.

На 78-й хвилині "Рух" взагалі залишився удев'ятьох - Денис Слюсар був покараний другим "гірчичником". Перемогу дніпряням приніс на 90+5-й хвилині гол Сергія Логінова.

Рух - Дніпро-1: турнірне становище після матчу

Після цього поєдинку "Дніпро-1" з 18 очками залишився на вершині турнірної таблиці УПЛ. "Рух" з 4 балами йде на 13-й позиції.

У наступному турі дніпряни зіграють проти "Інгульця", а львівський колектив зустрінеться з "Ворсклою". Обидва матчі повинні відбутися 19 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, в центральному матчі 7-го туру УПЛ зійдуться "Шахтар" і "Динамо". Поєдинок розпочнеться о 17:00 на "Арені Львів". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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