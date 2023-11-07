Допомогли два вилучення у суперника: "Челсі" з Мудриком розгромив "Тоттенгем" в матчі АПЛ

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді обіграв "Тоттенгем" у заключному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:4 .

Поєдинок вийшов надзвичайно багатим на різні події. Уже на шостій хвилині гри "шпори" повели в рахунку зусиллями Деяна Кулусевскі. Через вісім хвилин Сон Хин Мін міг подвоювати перевагу команди Ангелоса Постекоглу, але гол південнокорейця було скасовано через офсайд.

На 21-й хвилині "сині" відповіли влучним ударом Рахіма Стерлінга, але після перегляду відеоповтору головний арбітр зустрічі Майкл Олівер скасував взяття воріт. Водночас рефері зафіксував фол з боку захисника "Тоттенгема" Крістіана Ромеро у штрафному майданчика та призначив пенальті, а також показав аргентинцю пряму червону картку.

З 11-метрової позначки ударом від стійки рахунок зрівняв півзахисник "Челсі" Коул Палмер.

На старті другого тайму "шпори" залишилися удев'ятьох. На 55-й хвилині Ієнома Удогі грубо пішов у підкат неподалік від власного штрафного, за що отримав другу жовту картку.

На 58-й хвилині головний тренер "Челсі" Маурісіо Поччетіно випустив на поле Мудрика, який розпочав матч на лавці для запасних. Українець вийшов на заміну замість Енцо Фернандеса.

"Тоттенгему" вдавалося непогано діяти у захисті, а одним з героїв поєдинку став голкіпер господарів Гульєльмо Вікаріо, однак "Челсі" таки зумів реалізувати чисельну перевагу. На 75-й хвилині Ніколас Джексон розстріляв порожні ворота після передачі Стерлінга.

А в компенсований час "пенсіонери" забили ще два голи. Обидва рази відзначився Ніколас Джексон, який таким чином завершив поєдинок з хет-триком.