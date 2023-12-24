Допомогли два вилучення у суперника: "Рома" обіграла "Наполі" у 17-му турі Серії А (відео)

"Рома" перемогла "Наполі" у центральному поєдинку 17-го туру італійської Серії А. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 2:0 .

Тривалий час жодна з команд не могла вразити ворота суперника. На 66-й хвилині неаполітанський клуб залишився в меншості – Маттео Політано отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку.

На 76-й хвилині римляни скористалися чисельною перевагою – Лоренцо Пеллегріні відкрив рахунок у матчі з передачі Стефана Ель-Шаараві.

На 86-й хвилині арбітр вилучив з поля ще одного гравця у складі "Наполі" – другу жовту картку заробив Віктор Осімхен.

У компенсований час команда Жозе Моурінью остаточно зняла питання щодо переможця зустрічі. На 90+6-й хвилині Ромелу Лукаку відправив другий м'яч у ворота "партенопейців".

Огляд матчу "Рома" – "Наполі"

Завдяки цій перемозі "Рома" (28 очок) піднялася на шосте місце у турнірній таблиці Серії А, посунувши "Наполі" (27 балів) на сьому позицію.

У наступному турі "Рома" 30 грудня на виїзді зіграє з "Ювентусом", а "Наполі" днем раніше прийме "Монцу".

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