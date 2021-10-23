Допомогло суперечливе вилучення: "Шахтар" у Полтаві дотиснув "Ворсклу" в матчі УПЛ

Команда Юрія Максимова дві третини поєдинку провела в меншості.

Донецький "Шахтар" у гостьовому матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:0 .

У першому таймі підопічні Юрія Максимова намагалися чинити гідний опір гранду вітчизняного футболу. Полтавці не лише думали про оборону, а й небезпечно атакували на ворота "гірників".

Однак на 29-й хвилині стався ключовий момент у цій зустрічі. Півзахисник господарів Олів'є Тілль після сольного проходу хотів у підкаті дістати м'яч у штрафному майданчику "гірників", проте зачепив воротаря суперників Анатолія Трубіна. Рефері покарав люксембурзького легіонера "Ворскли" жовтою карткою, яка стала для нього другою в поєдинку. Перший "гірчичник" Тілль отримав на 19-й хвилині за зрив контратаки гостей.

До перерви полтавська команда протримала нічийний рахунок, але в другій половині зустрічі чисельна більшість "помаранчево-чорних" далася взнаки. Голи Тете та Манора Соломона на 65-й і 79-й хвилинах відповідно принесли підопічним Роберто Де Дзербі перемогу в Полтаві.

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"Шахтар" (29 балів) закріпився на другій сходинці таблиці УПЛ, наздогнавши за очками "Динамо". Кияни 24 жовтня на "Олімпійському" приймуть "Дніпро-1".

"Ворскла" (24 пункти) залишилася на третьому місці.

У 13-му турі УПЛ "Шахтар" 30 жовтня проведе домашній матч із "Десною", "Ворскла" в перший день листопада прийме "Чорноморець".

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