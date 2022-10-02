Допомогло вилучення голкіпера: "Олександрія" у більшості вирвала перемогу над "Чорноморцем" в УПЛ

У неділю, 2 жовтня, одеський "Чорноморець" приймав "Олександрію" в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Олександрія" завдала поразки "Чорноморцю" у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 1:2 .

У першому таймі команди обійшлися без голів. А на початку другої половини зустрічі "моряки" опинися у скрутному становищі - пряму червону картку отримав воротар одеського клубу Дмитро Непогодов.

Олександрійці скористалися чисельною більшістю на 71-й хвилині, коли Денис Мірошніченко нарешті відкрив рахунок у цьому поєдинку. Граючи удесятьох, одесити зуміли відновити паритет - Максим Брагару відзначився на 79-й хвилині.

Проте "Олександрія" все ж змогла вирвати перемогу. Вирішальний гол на 83-й хвилині забив Кирило Ковалець.

Завдяки цьому результату "Олександрія" з 10 очками піднялася на четверте місце в таблиці УПЛ. "Чорноморець" з 2 балами посідає 15-ту сходинку.

У наступному турі "жовто-чорні" 10 жовтня прийматимуть "Металіст 1925", а "моряки" 8 жовтня зустрінуться з "Ворсклою".

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