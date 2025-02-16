Допомогло вилучення у суперника: "Рома" без Довбика здолала "Парму" в матчі Серії А (відео)

Римляни подовжили свою тривалу безпрограшну серію в чемпіонаті Італії.

"Рома" українського форварда Артема Довбика здобула перемогу над "Пармою" у виїзному матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Енніо Тардіні" в місті Парма завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний і вирішальний гол у цьому протистоянні "вовки" забили на 33-й хвилині, коли Матіас Суле відзначився розкішним прямим ударом зі штрафного.

Довбик провів весь матч на лавці для запасних. Цього сезону 27-річний українець зіграв 22 поєдинки у Серії А, в яких забив 8 голів і зробив 2 асисти.

Огляд матчу "Парма" – "Рома"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Рома" (37 очок) посідає 9-те місце у таблиці Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програла жодного з дев'яти останніх поєдинків у чемпіонаті Італії. "Парма" з 20 пунктами йде в зоні вильоту, на 18-й позиції.

У наступному турі римляни 24 лютого приймуть "Монцу", а "Парма" 22 лютого вдома позмагається з "Болоньєю".

Перед цим "Рома" 20 лютого на своєму стадіоні проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Порту". Перша гра в Португалії завершилася внічию 1:1.

Читайте також:

"Ліверпуль" здобув непросту перемогу та зміцнив своє лідерство в АПЛ (відео)

Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Беллінгем отримав червону картку: "Реал" без Луніна втретє поспіль втратив очки в Ла Лізі (відео)