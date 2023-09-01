Допомогло вилучення у суперника: "Верес" здобув першу перемогу в сезоні УПЛ (відео)

"Верес" переміг "Чорноморець" у стартовому матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 3:1 .

Уже на 10-й хвилині зустрічі "моряки" залишилися в меншості – пряму червону картку отримав захисник Володимир Салюк.

На 24-й хвилині одесити удесятьох заробили пенальті, який реалізував Ілля Путря.

Однак ще до перерви господарі зуміли не лише відігратися, а й повести в рахунку – спершу Яго Сікейра реалізував пенальті, а потім Станіслав Шарай забив після передачі Василя Гакмана.

У другому таймі підопічні Сергія Лавриненка зміцнили свою перевагу – остаточний рахунок у грі на 70-й хвилині встановив Владислав Шарай.

Огляд матчу

Для "Вереса" це перша перемога у поточному сезоні УПЛ. Рівненський клуб з 4 очками піднявся на 14-те місце. "Чорноморець" з 9 балами посідає четверту позицію.

У наступному турі "Верес" 17 вересня зіграє з "Кривбасом", а "Чорноморець" днем раніше зустрінеться з "Поліссям". Ці матчі відбудуться вже після міжнародної паузи.

Читайте також:

Український футбол на ТБ: де дивитися Минай – Шахтар та інші матчі 6-го туру УПЛ

"Зоря" отримала суперників у групі Ліги конференцій: результати жеребкування

Ще один українець у Ла Лізі: Яремчук офіційно перейшов до іспанського клубу