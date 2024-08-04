Допомогло "золото" шаблісток: Україна стрімко піднялася в медальному заліку Олімпіади-2024

"Синьо-жовті" стрибнули з 40-го на 28-ме місце.

3 серпня Україна здобула перше "золото" на Олімпіаді-2024. Чемпіоном Ігор у Парижі стала жіноча збірна України з фехтування на шаблях, яку представляли Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова.

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"Золото" у фехтуванні дозволило Україні здійснити стрімкий ривок і піднятися одразу на 12 позицій у медальному заліку ОІ-2024.

Після семи змагальних днів наша збірна ділила 40-ве місце з Туреччиною та Косовом, але завдяки здобуттю своєї першої золотої нагороди вийшла на одноосібну 28-му позицію.

Загалом наразі у скарбничці "синьо-жовтих" уже три медалі на ОІ-2024: одна золота, одна срібна та одна бронзова. Раніше Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, а Сергій Куліш здобув "срібло" в кульовій стрільбі.

Ще одну медаль, щонайменше бронзову, Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, вийшовши до півфіналу.

Лідирує у медальному заліку Китай, якому вже вдалося вибороти 16 золотих нагород. На друге місце піднялася команда США. До топ-5 також входять Франція, Австралія та Велика Британія.

Поточний медальний залік Олімпіади-2024 (топ-10)

1. Китай – 16 "золото" + 12 "срібло" + 9 "бронза" = 37 медалей

2. США – 14 + 24 + 23 = 61

3. Франція – 12 + 14 + 15 = 41

4. Австралія – 12 + 8 + 7 = 27

5. Велика Британія – 10 + 10 + 13 = 33

6. Південна Корея – 9 + 7 + 5 = 21

7. Японія – 8 + 5 + 9 = 22

8. Італія – 6 + 8 + 5 = 19

9. Нідерланди – 6 + 4 + 4 =14

10. Канада – 4 + 4 + 7 = 15

...

28. Україна – 1+1+1 = 3

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Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Україна представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020 у Токіо, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.

На Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

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