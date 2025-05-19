Допомогли два вилучення: "Реал" з Луніним дотиснув "Севілью" в Ла Лізі (відео)

"Севілья" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" на виїзді здобув перемогу над "Севільєю" в матчі 37-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї завершився з рахунком 0:2 .

Уже на 12-й хвилині зустрічі "нервіонці" залишилися у меншості – Лоїк Баде отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

На початку другого тайму "Севілья" залишилася удев'ятьох – на 48-й хвилині пряму червону картку заробив Ісаак Ромеро, який лише в перерві вийшов на заміну.

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"Вершкові" скористалися чисельною перевагою та вирвали перемогу. На 75-й хвилині рахунок у матчі відкрив найкращий бомбардир поточного сезону Примери Кіліан Мбаппе. Для француза це 29-й гол у турнірі, він на 4 м'ячі випереджає Роберта Левандовські з "Барселони".

А на 87-й хвилині крапку в цьому поєдинку поставив Джуд Беллінгем, остаточно знявши питання щодо переможця.

Весь матч за "Реал" провів український голкіпер Андрій Лунін. Для нього цей поєдинок став 13-м за мадридців цього сезону і п'ятим "на нуль".

Багато роботи в матчі Лунін не мав, адже "Севілья" тільки шість разів пробила по його воротах, українець здійснив один сейв.

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Огляд матчу "Севілья" – "Реал" Мадрид

"Реал" (81 очко) достроково посів друге місце у Ла Лізі, програвши боротьбу за чемпіонство "Барселоні" (85 балів).

"Севілья" (41 пункт) перебуває на 16-й позиції та вже забезпечила собі місце в елітному дивізіону на наступний сезон.

У заключному турі чемпіонату Іспанії підопічні Карло Анчелотті, який невдовзі очолить збірну Бразилії, 24 травня приймуть "Реал Сосьєдад", а "Севілья" днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Вільярреалом".