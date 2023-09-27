Допущення юнацьких команд Росії до міжнародних змагань: УАФ відреагувала на скандальне рішення УЄФА

Україна бойкотуватиме всі матчі за участю росіян та закликала до цього інші асоціації.

Українська асоціація футболу (УАФ) засудила рішення УЄФА повернути російські команди у віковій категорії U-17 до міжнародних змагань.

Відповідну заяву УАФ опублікувала на своєму офіційному сайті.

У керівній організації українського футболу наголосили, що не братимуть участь у жодних змаганнях, до яких будуть допущені команди з Росії, та закликали інші асоціації УЄФА також бойкотувати матчі з представниками держави-терористки.

"УАФ рішуче засуджує рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із РФ. УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою цмх організацій.

УАФ підтверджує, що не братиме участь у жодних змаганнях за участю російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участю команд із РФ за умови їхнього допущення.

Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде Російська Федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику.

Рішуче закликаємо УЄФА переглянути це рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із РФ від участі в міжнародних змаганнях", – йдеться у заяві УАФ.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін видав кричущу заяву про те, що позбавлення російських дітей права виступати на європейській арені є прямою дискримінацією.

Своєю чергою, Англія відмовилася грати з юнацькими збірними Росії, які УЄФА допустив до міжнародних змагань.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу: що відомо

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23 і Катар.

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