Допустили за 5 хвилин до старту: українську сноубордистку ледь не зняли з ОІ-2022 - що трапилося

Допустили за 5 хвилин до старту: українську сноубордистку ледь не зняли з ОІ-2022 - що трапилося

Аннамарі Данча ризикувала взагалі не виступити на змаганнях у Пекіні.

Українська сноубордистка Аннамарі Данча могла були позбавлена права взяти участь на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Перед початком кваліфікаційних змагань 31-річну українку ледь не зняли зі стартового протоколу. Справа в тому, що за після прибуття до Китаю Аннамарі здала позитивний тест на коронавірус. Спортсменка вирушила на самоізоляцію, але напередодні основного старту вона отримала кілька негативних тестів і була допущена до змагань.

Данча готувалася до кваліфікаційних заїздів, проте незадовго до її виступу організатори повідомили, що через проблеми з тестом вона не буде допущена до змагань.

Врешті-решт, з допомогою представників НОК України Аннамарі відстояла своє право виступити на Олімпійських іграх. Організатори дали дозвіл українці брати участь у змаганнях всього за 5 хвилин до її першої спроби.

"І тут уже коли я на старті, залишалося п'ять пар переді мною. До мене підходять, кажуть, що я не можу стартувати, бо в мене погані тести. Я бачила, що тут є наша підтримка, були представники НОК, я їм давай телефонувати, щоб висилали тести. Почала боротися, відстоювати себе. Дуже важко тепер якось, це стрес. Мені було дуже важко зібратися на першу спробу, але багато людей мене підтримували, я дуже вдячна.

Мені за 5 хвилин до виходу сказали, що я допущена. Я зібралася як могла. Проїхала я слабо, коли побачила час - вжахнулася. Але в другій спробі думаю набагато краще", - розповіла Данча у коментарі Суспільне Спорт.

На жаль, ці проблеми вплинули на результат української спортсменки. Данча закінчила змагання на 26-му місці та не зуміла пробитися до 1/8 фіналу.

Для української сноубордистки Олімпіада в Пекіні стала вже четвертою в кар'єрі. Найкращим її результатом було 16-те місце на Іграх у Ванкувері в 2010 році.

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