"Дорога в Україну закрита": відомий тенісист прокоментував від'їзд Тимощука та Ракицького до Росії

Стаховський підтримує дружні стосунки з асистентом головного тренера "Зеніту".

Український тенісист Сергій Стаховський розповів про своє ставлення до вітчизняних спортсменів, які їздять виступати до Росії. Зокрема, експерша ракетка України прокоментував свої стосунки з Анатолієм Тимощуком, який працює асистентом головного тренера "Зеніту".

"У мене хороші стосунки з Тимощуком, ми часто спілкуємось. То було його рішення. Я б так не вчинив. Він тоді повернувся туди з Баварії. Там зашкалює рівень, на якому його цінують та люблять. Це пов'язано з його виступами за клуб, з його ставленням до команди, життя.

Він ніде не бухав, завжди був професіоналом, він спілкувався з фанатами. Тому я розумію, чому він туди поїхав. Але в Україні сталося таке ставлення до нього, він розумів, на що йде. Він розумів, що це дорога в один бік.

Досі спілкуюся з ним, він усе розуміє та знає, що в Україну йому дорога закрита", - розповів Стаховський у інтерв'ю Sport Arena.

Також фанат київського "Динамо" поділився своєю думкою про ще одного українця в Росії - Ярослава Ракицького.

"З Ракицьким ніколи не спілкувався і мабуть не хочу. Тому що він з "Шахтаря", це логічно. Плюс він поїхав грати до Росії. Розумію, що він дуже класний футболіст, його не вистачає у складі збірної України. Але він зробив свій вибір і несе за нього відповідальність", - зазначає тенісист.

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