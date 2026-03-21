Дорощук здобув "золото" ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту

Олег Дорощук / © Associated Press

Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув "золото" чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні, який триває у польському місті Торунь.

24-річний уродженець Кропивницького тріумфував з результатом 2,30 метра. Цю висоту він взяв з першої спроби.

У боротьбі за "золото" українець завдяки меншій кількості використаних спроб обійшов мексиканця Еріка Портільйо (2,30 метра), який став срібним призером.

Бронзову нагороду розділили ямаєць Реймонд Річардс і південнокореєць Ву Санхьок — обом підкорилася висота 2,26 метра.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту, чоловіки

1. Олег Дорощук (Україна) 2,30 метра

2. Ерік Портільйо (Мексика) 2,30 м

3. Реймонд Річардс (Ямайка) 2,26 м

3. Ву Санхьок (Республіка Корея) 2,26 м

Для Дорощука це перша в кар'єрі перемога на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Відтепер він чинний чемпіон і світу, і Європи у приміщенні.

Загалом для України це третя медаль на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні та друге "золото".

Раніше повідомлялося, що Україна здобула подвійний подіум у стрибках у висоту серед жінок на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні: Ярослава Магучіх виборола "золото", а Юлія Левченко стала срібною призеркою.