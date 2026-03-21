ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Дорощук здобув "золото" ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту

Олег уперше в кар'єрі став чемпіоном світу в стрибках у висоту у приміщенні.

Автор публікації
Максим Приходько
Олег Дорощук

Олег Дорощук / © Associated Press

Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув "золото" чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні, який триває у польському місті Торунь.

24-річний уродженець Кропивницького тріумфував з результатом 2,30 метра. Цю висоту він взяв з першої спроби.

У боротьбі за "золото" українець завдяки меншій кількості використаних спроб обійшов мексиканця Еріка Портільйо (2,30 метра), який став срібним призером.

Бронзову нагороду розділили ямаєць Реймонд Річардс і південнокореєць Ву Санхьок — обом підкорилася висота 2,26 метра.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту, чоловіки

1. Олег Дорощук (Україна) 2,30 метра

2. Ерік Портільйо (Мексика) 2,30 м

3. Реймонд Річардс (Ямайка) 2,26 м

3. Ву Санхьок (Республіка Корея) 2,26 м

Для Дорощука це перша в кар'єрі перемога на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Відтепер він чинний чемпіон і світу, і Європи у приміщенні.

Загалом для України це третя медаль на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні та друге "золото".

Раніше повідомлялося, що Україна здобула подвійний подіум у стрибках у висоту серед жінок на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні: Ярослава Магучіх виборола "золото", а Юлія Левченко стала срібною призеркою.

Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie