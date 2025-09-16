- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Дорощук зупинився за крок від медалі в стрибках у висоту на ЧС-2025
Українець закінчив змагання з результатом 2,31 метра.
Український стрибун у висоту Олег Дорощук зупинився за крок від медалі на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.
24-річний уродженець Кропивницького у фіналі посів четверте місце з результатом 2,31 метра. Планка 2,34 метра українцю не підкорилася.
Дорощук вдруге виступив у фіналі чемпіонату світу. На ЧС-2023 в Будапешті він став 13-м з результатом 2,20 метра.
"Золото" світової першості виборов новозеландець Геміш Керр, який взяв висоту 2,36 метра. "Срібло" здобув південнокореєць Ву Санхьок – 2,34 метра. А бронзовим призером став чех Ян Штефела (2,31 метра), обійшовши Дорощука через меншу кількість спроб.
ЧС-2025 з легкої атлетики. Стрибки у висоту, фінал (чоловіки)
1. Геміш Керр (Нова Зеландія) – 2,36 м
2. Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2,34 м
3. Ян Штефела (Чехія) – 2,31 м
4. Олег Дорощук (Україна) – 2,31 м
Зазначимо, що цього сезону Дорощук здобув "срібло" у фіналі Діамантової ліги, взявши висоту 2,30 метра.
Минулого сезону Олег також виборов "срібло" у фіналі Діамантової ліги, підкоривши планку на висоті 2,31 метра. Із цим же результатом він став шостим у фіналі Олімпіади-2024 в Парижі.
Раніше повідомлялося, що українець Михайло Кохан з особистим рекордом зупинився за крок від п'єдесталу в метанні молота на ЧС-2025.