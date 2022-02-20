Дортмундська "Боруссія" нищівною перемогою над суперником з Менхенгладбаха продовжила боротьбу за чемпіонство

"Джмелі" забили супернику шість голів.
В рамках 23-го туру німецької Бундесліги "Боруссія" Дортмунд вдома впевнено обіграла "Боруссію" Менхенгладбах - 6:0.
Початок розгрому на 26-й хвилинв поклав Марко Ройс. За десять хвилин Доніелл Мален подвоїв перевагу дортмундського клубу.
Після перерви "джмелі" продовжили знищувати суперника - у воротах гостей відзначились Маріус Вольф, Емре Джан та Юссуфа Мукоко, а Марко Ройс оформив дубль.
- "Жовто-чорні" посідають друге місце у Бундеслізі. "Лошата" на 13-й позиції.
- У наступному турі дортмундці зіграють із "Аугсбургом". Менхегладбахська команда зустрінеться із "Вольфсбургом".
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