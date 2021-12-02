Досі без перемог: Шевченко видав найгірший старт в офіційних турнірах за свою тренерську кар'єру

Досі без перемог: Шевченко видав найгірший старт в офіційних турнірах за свою тренерську кар'єру

У трьох перших матчах під керівництвом українця "грифони" не забили жодного гола.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прогнозовано зіткнувся з труднощами на посаді керманича італійського "Дженоа".

У трьох перших іграх біля керма генуезького клубу 45-річний українець набрав лише одне очко: програв "Ромі" Жозе Моурінью (0:2), зіграв унічию з "Удінезе" (0:0) та розгромно поступився "Мілану" (0:3).

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Це найгірший старт Шевченка у ролі тренера. Щоправда, раніше Шевченко очолював лише збірну України, з якою завжди успішніше розпочинав офіційні турніри.

Відбір до ЧС-2018: дві нічиї та перемога, шість забитих голів. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Ісландією (1:1) та Туреччиною (2:2), а потім розгромили Косово (3:0).

Ліга націй-2018: три перемоги, чотири забиті голи. Збірна України двічі обіграли Чехію (2:1 та 1:0) та перемогли Словаччину (1:0).

Відбір на Євро-2020: дві перемоги та нічия, 7 забитих голів. Українці на виїзді здобули нічию проти Португалії (0:0), після чого перемогли Люксембург (2:1) та Сербію (5:0).

Ліга націй-2020: перемога і дві поразки, три забиті голи. В елітному дивізіоні Ліги націй "синьо-жовті" стартували домашньою перемогою над Швейцарією (2:1), а потім програли Іспанії (0:4) та Німеччині (1:2).

Відбір на ЧС-2022: три нічиї, три забиті голи. Поточний відбір на мундіаль українська команда розпочинала під керівництвом Шевченка. "Синьо-жовті" розійшлися миром із Францією, Казахстаном та Фінляндією з однаковим рахунком 1:1.

Євро-2020: перемога і дві поразки, чотири забиті голи. На континентальній першості, яка була перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу, українці стартували з перемоги над Північною Македонією (2:1), а потім програли Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1). Підопічні Шевченка посіли третє місце у своїй групі, але вперше в історії вийшли до плейоф, де на шляху до чвертьфіналу обіграли Швецію.

7 листопада Шевченко очолив "Дженоа" , підписавши контракт до 30 червня 2024 року.

, підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Наразі підопічні Шевченка йдуть у зоні вильоту, посідаючи 18-те місце з 10 очками після 15 турів.

Календар матчів "Дженоа" до кінця року не вселяє оптимізму, тому виправити ситуацію "грифонам" буде ой як непросто.

Розклад матчів "Дженоа" Шевченка до кінця року

5 грудня: "Ювентус" - "Дженоа" (Серія А)

10 грудня: "Дженоа" - "Сампдорія" (Серія А)

14 грудня: "Дженоа" - "Салернітана" (1/16 Кубка Італії)

17 грудня: "Лаціо" - "Дженоа" (Серія А)

21 грудня: "Дженоа" - "Аталанта" (Серія А)