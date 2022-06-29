"Досі не зрозуміло, кого підтримує Бубка": український скелетоніст - про дії НОК щодо усунення росіян

Український скелетоніст Владислав Гераскевич оцінив дії НОК України та його президента Сергія Бубки у відповідь на повномасштабне російське вторгнення.

Дворазовий учасник Олімпійських ігор Владислав Гераскевич, який влаштував мовчазний протест у Пекіні-2022, здивований пасивністю українського НОК, який очолює Сергій Бубка щодо усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань у відповідь на дії країн-агресорок.

Про це він заявив у інтерв'ю Kamp-Sport.com.

"Скажу так: ми працювали з перших днів для усунення. І з Ольгою Саладухою, і окремими співробітниками НОК. Було чимало спортсменів, які були за, брали участь у зверненнях, підписували листи, чинили тиск на свої міжнародні федерації, через знайомих спортсменів на національні федерації інших країн. Але факт: перші півтора-два місяці війни, а може й більше, Міністерство (молоді та спорту - ред.) та НОК України не робили майже нічого для усунення росіян та білорусів. Від НОК досі не бачу ні дій, ні позиції щодо усунення. І це за часів, коли олімпійські комітети Польщі, Латвії, Литви, Німеччини, Великої Британії та США цю позицію висловлюють. Це дивує та лякає", - зазначив він.

Гераскевич додав, що має дуже багато питань до організації.

"До їхньої (НОК України - ред.) допомоги спортсменам, евакуації, яка розходиться в словах, які вони говорять, та реальних фактах, які розповідають спортсмени. Ще у березні ми надіслали листа, що стосувалося допомоги, до Чернігова, де знаходився віце-президент Федерації бобслею та скелетону України. Відповіді не отримали досі. Ще один епізод: до нас зверталися із пропозицією надати допомогу в екіпіруванні, запитували розміри та дані всіх спортсменів, надіслали в рази менше. З того, що бачимо, це форми збірних Італії та Угорщини, тому ініціатива це НОК України чи інших країн, які самі звернулися з пропозицією, сказати складно", - говорить спортсмен.

Також скелетоністу не зрозуміла позиція президента НОК України Сергія Бубки щодо війни.

"Бачив сльозливий пост (Бубки - ред.), що це все через матір, яка перебуває у Донецьку. З мого боку виглядає неправильним прикриватися мамою, називатися біженцем. В одних інтерв'ю він каже, що 25-26 лютого залишив Україну. Цікаво дізнатися, яким чином це зробила людина призовного віку. Тому що перші кілька днів нікого не випускали (з країни - ред.). Та й сам факт, що він плутається у датах свого виїзду. Досі незрозуміло, кого він підтримує. Відомо, що голос Бубки був проти усунення росіян через допінгові скандали, які тягнуться ще з Олімпійських ігор у Сочі", - сказав він.

Нагадаємо, що українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала відсторонення росіян і білорусів від Wimbledon-2022 через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

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