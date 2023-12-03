Досі непереможні: "Баєр" врятувався від поразки проти "Боруссії" Дортмунд у Бундеслізі (відео)

Леверкузенці продовжують лідирувати у чемпіонаті Німеччини, але "Баварія" наступає на п'яти.

"Баєр" на своєму полі зіграв унічию з дортмундською "Боруссією" в матчі 13-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "БайАрені" завершився з рахунком 1:1 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі "джмелі" вийшли вперед – голом відзначився норвезький захисник Юліан Ріерсон.

Леверкузенський клуб протягом усього матчу атакував і створив чимало моментів біля воріт суперника. За очікуваними голами (xG) "фармацевти" суттєво перевершили дортмундців – 2,33 проти 0,94.

Це принесло свої плоди. На 79-й хвилині гол Віктора Боніфейса дозволив підопічним Хабі Алонсо врятуватися від поразки.

Зазначимо, що у компенсований до першого тайму час арбітр скасував гол півзахисника лекеркузенського колективу Флоріана Вірца через офсайд.

Огляд матчу "Баєр" – "Боруссія" Дортмунд

Таким чином, "Баєр" (35 очок) продовжує лідирувати у Бундеслізі, не програвши цього сезону жодного матчу. "Фармацевти" на три бали випереджають "Баварію", яка має матч у запасі. "Боруссію" Дортмунд (25 пунктів) йде на п'ятій позиції.

У наступному турі німецького чемпіонату "Баєр" 10 грудня на виїзді зіграє зі "Штутгартом", а дортмундська "Боруссія" днем раніше прийме "РБ Лейпциг".

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