Досить неочікувано: Усик назвав найвище досягнення у своїй боксерській кар'єрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, яке досягнення у кар'єрі він вважає найголовнішим.

Так, 35-річний українець досить неочікувано віддав перевагу олімпійському "золоту" в любителях, яке він здобув 2021 року в Лондоні.

Про це Усик розповів в інтерв'ю PariMatch.

"Я вважаю олімпійське золото у любителях найбільшим досягненням у моїй кар'єрі.

Наразі для мене немає нічого вищого, включаючи мої титули в першій важкій і надважкій вагових категоріях. Можливо, якщо я об'єднаю всі титули в надважкому дивізіоні і отримаю всі чотири пояси, то замислюсь над тим, що важливіше: золото Олімпіади або чотири пояси в хевівейті", - сказав Усик.

Наразі Сашко готується до бою-реваншу з британцем - Ентоні Джошуа. Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше Усик назвав трьох боксерів, за якими йому подобається спостерігати у ринзі.