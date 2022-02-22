"Достатньо просто звичайної пилки": екстренер "Шахтаря" дав Путіну несподівану пораду

Італійський спеціаліст розчарований і стурбований тим, що відбувається на сході України.

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Невіо Скала дав пораду президенту Росії Володимиру Путіну, який напередодні оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

74-річний італійський фахівець закликав Путіна "взяти пилку та вкоротити на шість метрів стіл, який віддаляє його від спілкування з іншими людьми".

"Я відчуваю неймовірне розчарування та велику тривогу. Це важка та дуже критична ситуація, і ми не знаємо, чим вона закінчиться. Я прожив там півтора року, це були прекрасні місяці, які я прожив би знову.

Це вторгнення, безперечно, створює багато проблем для людей. Може, хтось і зрадіє тому, що відбувається, але багатьом доведеться страждати за ідентичність, яку вони втрачають. Яку б пораду я дав Путіну? Щоб вкоротив на шість метрів той стіл, який віддаляє його від спілкування з іншими людьми. Достатньо просто звичайної пилки, а вона нічого не вартує.

Я все одно вірю в мир, сподіваюся на нього. Можливо, це буде невойовниче вторгнення, можливо, ефективніше замовчати деякі ситуації. Сподіватимемося, що це скоро закінчиться і вони знайдуть дипломатичне рішення, яке завжди наймудріше", - цитує Скалу Napoli Magazine.

Нагадаємо, Скала очолював "Шахтар" від січня до вересня 2002 року. Італієць став першим тренером, який привів "гірників" до титулу чемпіона України. У сезоні-2001/02 він оформив історичний для "помаранчево-чорних" золотий дубль, також вигравши Кубок України.

Читайте також:

"Хвора, неадекватна істота": реакція українського та світового спорту на рішення Путіна щодо визнання Росією "ЛДНР"

"Мамкін історик" та "реінкарнація Гітлера": відомий український футболіст висловився щодо Путіна

Міністерка спорту Великої Британії наполягатиме на тому, аби відібрати в Росії фінал Ліги чемпіонів