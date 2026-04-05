Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1173
Час на прочитання
1 хв

Дострокове "золото": визначився чемпіон Нідерландів з футболу

ПСВ утретє поспіль став чемпіоном Нідерландів з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСВ

ПСВ / © Associated Press

ПСВ достроково став чемпіоном Нідерландів з футболу сезону-2025/26.

Клуб з міста Ейндговен гарантував собі "золото" за п’ять турів до кінця чемпіонату завдяки відриву у 17 очок від найближчого переслідучача — "Феєнорда".

ПСВ утретє поспіль став чемпіоном Нідерландів з футболу. Загалом це 27-ме чемпіонство ейндговенців в історії.

Рекордсменом за цим показником залишається "Аякс" — амстердамці вигравали чемпіонат Нідерландів 36 разів. ПСВ посідає другу сходинку за кількістю титулів, третім йде "Феєнорд" (16 перемог).

Раніше повідомлялося, що український футболіст "Аякса" Олександр Зінченко переніс операцію після важкої травми коліна.

Дата публікації
Кількість переглядів
1173
