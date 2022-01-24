Досвід проти молодості: відомий український боксер дізнався ім'я наступного суперника

Досвідчений Віктор Постол проведе перший поєдинок за 1,5 року.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в першій напівсередній вазі Віктор Постол проведе бій проти американця Гарі Антуана Расселла.

Як повідомляє BoxingScene, поєдинок 38-річного українця на прізвисько "Крижана людина" з 25-річним представником США відбудеться 26 лютого в андеркарді битви Кріса Кольберта і Роджера Гутьєрреса на Showtime.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 30 серпня 2020 року, Постол програв за очками американцю Хосе Раміресу та не зумів завоювати титули WBC і WBO в першій напівсередній вазі.

За свою тривалу кар'єру Постол провів 34 поєдинки на професійному рингу, в яких здобув 31 перемогу (12 - нокаутом) і зазнав 3 поразок.

У 2015 році Віктор заволодів титулом WBC в першій напівсередній вазі, але вже наступного року втратив його в результаті поразки від американця Теренса Кроуфорда.

Майбутній суперника українця Гарі Антуан Рассел залишається непереможним на професійному рингу. До цього американець у травні минулого року переміг Джованні Сантьяго з Пуерто-Рико.

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