Досвідчена українська тенісистка успішно подолала кваліфікацію турніру в Істборні

Українка Леся Цуренко пробилася до основної сітки престижного турніру WTA500 в англійському Істборні.

Обігравши в півфіналі кваліфікації австралійку Кімберлі Біррелл, у вирішальному матчі за вихід до основної сітки турніру Леся Цуренко впоралася з британкою Гізер Вотсон.

33-річній уродженці Рівненської області вистачило для перемоги над суперницею двох сетів - 6:2, 7:6.

Зазначимо, що поєдинок тривав 2 години 2 хвилини. Українка жодного разу не подала навиліт, зробила три подвійні помилки та реалізувала 4/13 брейкпойнтів.

Таким чином, в основній сітці турніру в Істборні зіграють одразу чотири українські тенісистки. Крім Цуренко, там вступлять у боротьбу перша ракетка України Ангеліна Калініна, а також Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що зірка українського тенісу Еліна Світоліна обурилася допуском росіян і білорусів до US Open.

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