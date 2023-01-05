Досвідчена українська тенісистка в напруженій дуелі вийшла до півфіналу турніру в Австралії

Леся Цуренко впоралася з німкенею, яка народилася в Києві.

Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до півфіналу турніру ITF W60 в австралійській Канберрі.

У чвертьфіналі 33-річна українка (№137 WTA ) обіграла суперницю з Німеччини Єву Ліс (№127 WTA), яка є уродженкою Києва. Коли їй був один рік, батьки майбутньої тенісистки переїхали до Німеччини.

Поєдинок тривав рівно 2 годин та завершився перемогою Цуренко за підсумками трьох сетів – 2:6, 7:5, 3:6.

Протягом матчу Леся припустилася 7 подвійних помилок, програла 4 гейми на своїй подачі і зробила 7 брейків.

Зазначимо, що Цуренко вперше від 2020 року зіграє в півфіналі тенісного турніру. Востаннє вона доходила до цієї стадії на змаганнях WTA 125 в Індіан-Веллсі.

За вихід до фіналу Леся позмагається проти шостої сіяної на турнірі, британки Джоді Беррейдж

(№131 WTA). Цей матч заплановано на 6 січня.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк обіграла чемпіонку Wimbledon і пробилася до чвертьфіналу турніру в Аделаїді (Австралія).

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