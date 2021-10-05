Досвідчений боєць ММА помер внаслідок моторошного нокауту: відео фатального удару

Джастін Торнтон не зумів відійти від важких травм, отриманих під час серпневого поєдинку.

Американський боєць змішаних єдиноборств Джастін Торнтон помер від травм, які отримав у серпні цього року в кулачному поєдинку проти свого співвітчизника Діллона Клеклера.

Про трагедію повідомляє mmafighting.com. У ніч проти 21 серпня 38-річний Торнтон проводив дебютний бій на голих кулаках на турнірі BKFC 20. Однак його перший поєдинок в лізі кулачних боїв мав рокові наслідки - Джастіна в першому раунді відправили в глибокий нокаут.

Уже на 19-й секунді бою Клеклер надпотужним ударом влучив Торнтону в щелепу, після чого Джастін під час падіння на канвас сильно вдарився головою.

Дебютанта кулачних боїв забрали з рингу на ношах та госпіталізували. Лікарі намагалися врятувати американця, підключивши його до апарату штучної вентиляції легенів, але через півтора місяця після інциденту на ринзі настала смерть.

Відео смертельного нокауту

У промоушені кулачних боїв висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

"Ми були дуже засмучені, дізнавшись про смерть одного з наших бійців, Джастіна Торнтона, який виступав на BKFC 20. Висловлюємо наші найглибші співчуття його родині і близьким", - йдеться в заяві Bare Knuckle.

За свою кар'єру Торнтон провів 24 професійні бої в ММА. Він не вигравав поєдинки від жовтня 2016 року.

Клеклер у серпні провів свій перший бій від травня 2019 року. У його активі 15 перемог за однієї поразки.

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