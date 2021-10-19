"Досягне успіху в кар'єрі": тренер "Реала" розповів про перспективи Луніна в клубі

"Досягне успіху в кар'єрі": тренер "Реала" розповів про перспективи Луніна в клубі

Наразі Андрій є стабільним гравцем запасу.

Головний тренер мадридського " Реала " Карло Анчелотті розповів про перспективи українського воротаря Андрія Луніна в клубі.

Про це італійський фахівець зазначив на передматчевій пресконференції, яка була присвячена поєдинку 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

"Лунін повинен прогресувати і ставати краще, але він дуже добре грає. Я вже розмовляв з ним і повідомив, що дам йому певну кількість хвилин по ходу сезону. Проте, потрібно розуміти, що перед Луніним є Тібо Куртуа, який є одним з кращих воротарів світу на сьогоднішній день.

Всі бачать, що Лунін - хороший воротар. Немає ніяких сумнівів, що він доб'ється успіху в своїй професійній кар'єрі", - сказав Анчелотті.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Лунін має намір розпрощатися з "Реалом". Юного голкіпера абсолютно не влаштовує роль запасного, яку він займає, перебуваючи за спиною саме Куртуа.

Чинна угода Луніна з "вершковими" розрахована до середини 2024 року;

Андрій перейшов до " Реала " влітку 2018 року з луганської " Зорі ". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро;

Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. За "Реал" він зіграв всього один матч. Цього сезону воротар ще не провів жодного поєдинку за клуб.

Також читайте Луніним зацікавився топовий клуб у Німеччині - ЗМІ

Додамо, що гра "Шахтар" - "Реал" розпочнеться о 22:00 за київським часом на НСК "Олімпійський". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цього матчу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання