Досягнення з гірким присмаком: голкіпер "Баварії" встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Мануель Ноєр побив воротарський рекорд за кількістю матчів на Мундіалях, але його команда вилетіла з ЧС-2022.

Воротар мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Мануель Ноєр встановив новий рекорд чемпіонатів світу з футболу.

Матч заключного туру ЧС-2022 проти Коста-Рики став для Ноєра 19-м на планетарних першостях.

Таким чином, він вийшов на перше місце в історії Мундіалів за кількістю поєдинків серед воротарів. Ноєр побив рекорд німця Зепа Маєра та бразильця Клаудіо Таффарела, які зіграли на ЧС по 18 зустрічей.

19 – Manuel Neuer is making his 19th appearance at the #FIFAWorldCup today, becoming the goalkeeper with the outright most appearances in the history of the competition. NEUERrecord. #CRCGER @FCBayernEN @FCBayernUS https://t.co/Y2qnxNlxNX — OptaFranz (@OptaFranz) December 1, 2022

Загалом в активі Ноєра 117 матчів у складі збірної Німеччини. Він є бронзовим призером ЧС-2010, переможцем ЧС-2014, а також брав з Бундестім "бронзу" Євро-2012, яке приймали Україна та Польща.

Нагадаємо, збірна Німеччини обіграла команду Коста-Рики з рахунком 2:4 , проте це не врятувало Ноєра і Ко від вильоту з турніру. У паралельному матчі Японія створила футбольне диво та сенсаційно перемогла команду Іспанії – 2:1 .

Японія набрала 6 очок і сенсаційно вийшла до плейоф з першого місця. Іспанія (4) пробилася до 1/8 фіналу з другої сходинки, випередивши німців завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Німеччина (4) і Коста-Рика (3) попрощалися з Мундіалем.

В 1/8 фіналу японці гратимуть з Хорватією, а іспанці протистоятимуть збірній Марокко.

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