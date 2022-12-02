Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Досягнення з гірким присмаком: голкіпер "Баварії" встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
489
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Досягнення з гірким присмаком: голкіпер "Баварії" встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Фото: Associated Press

Мануель Ноєр побив воротарський рекорд за кількістю матчів на Мундіалях, але його команда вилетіла з ЧС-2022.

Воротар мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Мануель Ноєр встановив новий рекорд чемпіонатів світу з футболу.

Матч заключного туру ЧС-2022 проти Коста-Рики став для Ноєра 19-м на планетарних першостях.

Таким чином, він вийшов на перше місце в історії Мундіалів за кількістю поєдинків серед воротарів. Ноєр побив рекорд німця Зепа Маєра та бразильця Клаудіо Таффарела, які зіграли на ЧС по 18 зустрічей.

Загалом в активі Ноєра 117 матчів у складі збірної Німеччини. Він є бронзовим призером ЧС-2010, переможцем ЧС-2014, а також брав з Бундестім "бронзу" Євро-2012, яке приймали Україна та Польща.

Нагадаємо, збірна Німеччини обіграла команду Коста-Рики з рахунком 2:4, проте це не врятувало Ноєра і Ко від вильоту з турніру. У паралельному матчі Японія створила футбольне диво та сенсаційно перемогла команду Іспанії – 2:1.

  • Японія набрала 6 очок і сенсаційно вийшла до плейоф з першого місця. Іспанія (4) пробилася до 1/8 фіналу з другої сходинки, випередивши німців завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Німеччина (4) і Коста-Рика (3) попрощалися з Мундіалем.
  • В 1/8 фіналу японці гратимуть з Хорватією, а іспанці протистоятимуть збірній Марокко.

Читайте також:

"У нас було достатньо шансів": головний тренер збірної Німеччини розчарований вильотом команди з ЧС-2022

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Чемпіонат світу з футболу-2022: хто вже вийшов до плейоф

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
489
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація