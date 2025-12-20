ТСН у соціальних мережах

"Досить балачок": Джошуа оцінив перемогу над Джейком Полом і кинув виклик Тайсону Ф'юрі

Ей Джей закликав "Циганського короля" зустрітися з ним у ринзі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа після своєї перемоги нокаутом над відеоблогером Джейком Полом викликав на бій Тайсона Ф'юрі.

"Передусім хочу подякувати публіці й усім, хто прийшов. Я щиро ціную кожного на цій арені. Тепер щодо питання: дивіться, це був не мій найкращий виступ, далеко не найкращий. Головна мета полягала в тому, щоб дістатися до Джейка Пола, притиснути його й завдати шкоди. Саме цього від мене вимагали напередодні, і це постійно було в мене в голові. Це зайняло трохи більше часу, ніж я очікував, але правий удар знайшов свою ціль.

Джейк Пол сьогодні виступив доволі добре. Я хочу віддати йому належне. Він піднімався знову і знову. Для нього в ринзі було важко, але він продовжував шукати шлях, намагався. Для цього потрібна справжня мужність. Кожен, хто виходить у ринг і підіймає рукавиці, заслуговує на повагу. Тож ми маємо віддати Джейкові належне за те, що він знову і знову намагався. Молодець.

Але сьогодні він зустрівся зі справжнім вогнем – бійцем, який мав 15-місячну перерву. Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф'юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б'ється.

Я один з найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Давай зустрінемося в ринзі й поговоримо кулаками", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді. Для британця це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

36-річний Джошуа повернувся на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).

У попередньому бою Пол у червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим зірка YouTube у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

