"Досить уже нас бити": Чісора опублікував дотепне відео з Усиком після перемоги над Дюбуа

Олександр Усик і Дерек Чісора / © twitter.com/MatchroomBoxing

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Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора дотепно відреагував на перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою за звання "абсолюта".

Після реваншу Усик – Дюбуа він опублікував дотепне відео з українцем, у жартівливій формі попросивши Олександра припинити бити його співвітчизників.

"Триразовий абсолютний чемпіон світу! Досить вже нас бити. Будь ласка", – написав Чісора, виклавши спільне відео з Усиком до соцмереж.

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У короткому відео він сказав Усику: "Друже, зроби нам послугу, припини нас лупцювати".

"Ні", – відповів Усик, після цього обидва гучно розсміялися.

Зазначимо, що на рахунку українця вже вісім перемог над британськими боксерами на профірингу. Усик по два рази здолав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, а також має по одному тріумфу над Тоні Белью і самим Чісорою.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

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На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр став "абсолютом" уже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги нокаутом над Дюбуа в реванші. Олександр розповів, кому присвячує свій успіх.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

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Нагадаємо, Усик після перемоги над Дюбуа в реванші назвав потенційних суперників для свого наступного бою.