Дотиснули в кінцівці: "Барселона" виграла другий поспіль матч Ла Ліги під керівництвом Хаві (відео)

"Блаугранас" були близькі до втрати очок, але таки впоралися з "Жовтою субмариною".
"Барселона" на виїзді обіграла "Вільярреал" у матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги - 3:1.
Каталонці повели в рахунку на 48-й хвилині зусиллями Френкі Де Йонга.
На 77-й хвилині "Жовта субмарина" відігралася завдяки голу Самуеля Чуквуезе.
Здавалося, що поєдинок може завершитися внічию, але на 88-й хвилині Мемфіс Депай знову вивів "синьо-гранатових" вперед.
Це був ще не кінець. На четвертій компенсованій хвилині Феліппе Коутінью реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок.
Таким чином, "Барселона" виграла другий поспіль матч Ла Ліги під керівництвом Хаві Ернандеса. У дебютному поєдинку іспанського фахівця "блаугранас" на "Камп Ноу" мінімально перемогли "Еспаньйол" (1:0).
- "Барселона" (23 бали) залишилася на сьомому місці в Ла Лізі. "Вільярреал" посідає 12-ту сходинку з 16 очками.
- У наступному турі каталонці 4 грудня вдома зіграють з "Бетісом", "Вільярреал" у той же день на виїзді зустрінеться із "Севільєю".