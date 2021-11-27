Дотиснули в кінцівці: "Барселона" виграла другий поспіль матч Ла Ліги під керівництвом Хаві (відео)

Дотиснули в кінцівці: "Барселона" виграла другий поспіль матч Ла Ліги під керівництвом Хаві (відео)

"Блаугранас" були близькі до втрати очок, але таки впоралися з "Жовтою субмариною".

"Барселона" на виїзді обіграла "Вільярреал" у матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги - 3:1 .

Каталонці повели в рахунку на 48-й хвилині зусиллями Френкі Де Йонга.

На 77-й хвилині "Жовта субмарина" відігралася завдяки голу Самуеля Чуквуезе.

Здавалося, що поєдинок може завершитися внічию, але на 88-й хвилині Мемфіс Депай знову вивів "синьо-гранатових" вперед.

Це був ще не кінець. На четвертій компенсованій хвилині Феліппе Коутінью реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок.

Таким чином, "Барселона" виграла другий поспіль матч Ла Ліги під керівництвом Хаві Ернандеса. У дебютному поєдинку іспанського фахівця "блаугранас" на "Камп Ноу" мінімально перемогли "Еспаньйол" (1:0).