Дотиснули в кінцівці: "Динамо" здобуло третю поспіль перемогу на зимових зборах (відео)

Дотиснули в кінцівці: "Динамо" здобуло третю поспіль перемогу на зимових зборах (відео)

Команда Мірчі Луческу подужала клуб іспанської Сегунди B.

Київське "Динамо" провело третій поєдинок у новому році. На зборах в Іспанії "біло-сині" перемогли клуб іспанської Сегунди B "Реал Мурсію" з рахунком 3:1 .

Поєдинок вийшов для українського клубу не таким простим, як попередні два спаринги на першому збору. На 7-й хвилині зустрічі Мека вивів іспанський колектив уперед. "Біло-сині" відповіли досить швидко - на 19-й хвилині відновив паритет Владислав Кулач.

Розв'язка в цьому контрольному матчі настала наприкінці другого тайму. На 84-й хвилині забив Микола Шапаренко та дозволив киянам повести в рахунку.

А через три хвилини Віталій Буяльський зняв питання щодо переможця гри.

У дебютному матчі на зборах в Іспанії підопічні Мірчі Луческу розбили клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо" з рахунком 4:0. А в другому спарингу "біло-сині" розгромили люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0).

Далі на киян чекає ще один спаринг першого збору, в якому їхніми суперниками буде норвезький "Буде-Глімт". Зустріч запланована на 27 січня.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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