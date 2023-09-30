Довбик і Циганков не врятували: "Реал" розгромив "Жирону" та вийшов на перше місце в Ла Лізі (відео)

Команда Артема Довбика та Віктора Циганкова після невдачі опустилася на третю позицію.

Мадридський "Реал" на виїзді розбив "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика в центральному матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги – 0:3 .

У першому таймі "вершковим" вдалося двічі відзначитися упродовж чотирьох хвилин. Спочатку на 17-й хвилині Хоселу відкрив рахунок після передачі Джуда Беллінгема.

А на 21-й хвилині Орельєн Чуамені подвоїв перевагу гостей, асистував французу Тоні Кроос.

У другому таймі підопічні Карло Анчелотті довели справу до розгрому. На 71-й хвилині Беллінгем завдав результативного удару, скориставшись пасом від Хоселу.

Зазначимо, що в компенсований час "бланкос" залишилися в меншості – на 90+4-й хвилині пряму червону картку заробив Начо, але це вже не вплинуло на підсумок гри.

Циганков провів на полі тільки перший тайм, а Довбика було замінено на 60-й хвилині. Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних.

Після цієї перемоги "Реал" (21 очко) вийшов на перше місце в Ла Лізі. "Жирона" (19 балів) опустилася на третю позицію.

У наступному турі "Королівський клуб" прийме "Осасуну", а команда Довбика і Циганкова на виїзді зіграє з "Кадісом". Обидва матчі відбудуться 7 жовтня.

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