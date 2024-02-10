Довбик і Циганков проти Луніна: стали відомі стартові склади на матч Ла Ліги "Реал" – "Жирона"

Усі троє українців братимуть участь у поєдинку з перших хвилин.
Мадридський "Реал" і "Жирона" оголосили стартові склади на центральний матч 24-го туру іспанської Ла Ліги, який відбудеться сьогодні, 10 лютого, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.
Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін та обидва українських гравців "Жирони" Артем Довбик та Віктор Циганков вийдуть на поле з перших хвилин.
"Реал": Лунін, Васкес, Чуамені, Карвахаль, Менді, Камавінга, Вальверде, Кроос, Беллінгем, Родріго, Вінісіус Жуніор.
Запасні: Аррісабалага, Піньєйро, Модрич, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм Діас, Гюлер, Рамон.
"Жирона": Гассаніга, Коуту, Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес, Мартін, А. Гарсія, Циганков, Порту, Савіо, Довбик.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Мартінес, Стуані, Б. Гарсія, Валері, Торре, Соліс, Яакобішвілі, Артеро.
Стартовий свисток у матчі "Реал" – "Жирона" пролунає о 19:30 за київським часом.
Після 23 турів "Реал" з 58 очками очолює таблицю Ла Ліги. "Вершкові" випереджають "Жирону" на два бали.
Зазначимо, що в матчі першого кола нинішнього розіграшу чемпіонату Іспанії, який відбувся 30 вересня 2023-го у Жироні, мадридський гранд розгромив підопічних Мічела.
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