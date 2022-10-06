Довбик і компанія: "Дніпро-1" оголосив стартовий склад на третій матч у Лізі конференцій

Поєдинок дніпровського клубу з ліхтенштейнським "Вадуцем" розпочнеться 6 жовтня о 19:45 за київським часом.

Стали відомі стартові склади "Дніпра-1" та ліхтенштейнського "Вадуца" на матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23.

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Піхальонок, Амаш, Довбик

Запасні: Рибак, Юрчук, Кононов, Логінов, Лучкевич, Танчик, Горбунов, Бланко, Когут, Балулі, Назаренко, Громов

"Вадуц": Шанде, Трабер, Ісик, Гассер, Фер, Гаїч, Фоссо, Даріо, Чичек, Зуттер, Сасере

Запасні: Фозер, Ері, Гельзер, Хаслер, Омеровіч, Хаджи, Іодіче, Джокіч, Джамайлі, Пепсі, Растодер, Добрес

Матч "Дніпро-1" - "Вадуц" розпочнеться сьогодні, 6 жовтня, о 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться на полі Кошицької футбольної арени в словацькому місті Кошице.

В іншому протистоянні групи E нідерландський АЗ вдома зіграє проти кіпрського "Аполлона". Цей матч також розпочнеться 6 жовтня, але о 22:00 за київським часом.

"Дніпро-1" в групі Ліги конференцій: турнірне становище

Після двох стартових турів "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 3 бали. АЗ очолює групу з 6 очками. "Аполлон" і "Вадуц" набрали по одному пункту.

Поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 13 жовтня: "Вадуц" - "Дніпро-1", "Аполлон" - АЗ.

Нагадаємо, в стартовому турі групового раунду третього за престижністю єврокубку дніпровський клуб мінімально поступився АЗ, після чого підопічні Кучера здобули впевнену перемогу над "Аполлоном".

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