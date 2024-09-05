Довбик не допоможе збірній України у вересневих матчах Ліги націй: яка причина

Через пошкодження Артем пропустить поєдинки проти Албанії та Чехії.

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик не зможе зіграти за збірну України у вересневих матчах Ліги націй-2024/25 проти Албанії та Чехії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, пошкодження, яке Артем отримав ще в розташуванні римського клубу, не дозволило йому повноцінно працювати в загальній групі національної команди.

Додаткове обстеження, проведене в Празі, підтвердило, що на повне відновлення від травми знадобиться більше часу. Тому було ухвалено рішення про повернення Довбика до табору "Роми", де він продовжить працювати під наглядом тамтешніх лікарів.

У сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступатиме у другому за силою дивізіоні В. Суперниками підопічних Сергія Реброва у групі будуть команди Чехії, Албанії та Грузії.

У вересні на "синьо-жовтих" чекають два поєдинки, обидва – у Празі. 7 вересня українці зіграють номінально домашній матч з Албанією, а потім 10 вересня проведуть виїзну зустріч з Чехією.

Раніше повідомлялося, що Довбика номінували на "Золотий м'яч-2024".

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