Довбик оформив дубль: "Дніпро-1" розібрався з "Олександрією" та вийшов на третє місце в УПЛ (відео)

Команда Ігора Йовічевича здійснила камбек у домашньому поєдинку.
"Дніпро-1" обіграв "Олександрію" в матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився вольовою перемогою господарів - 3:1.
На 19-й хвилині Владислав Бабогло вивів "Олександрію" вперед.
Проте ще до перерви дніпряни відповіли трьома голами. Упродовж двох хвилин дубль оформив Артем Довбик. Одразу форвард забив з пенальті, а потім відзначився з гри.
Ще один м'яч у ворота гостей відправив Сергій Логінов.
- "Дніпро-1" (31 бал) піднявся на третє місце в УПЛ. "Олександрія" з 23 очками залишилася на шостій сходинці.
- У наступному турі УПЛ дніпряни 27 листопада битимуться з "Ворсклою", яка також претендує на потрапляння до єврокубків. "Олександрія" 29 листопада прийме "Зорю".
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