Довбик оформив дубль: "Дніпро-1" розібрався з "Олександрією" та вийшов на третє місце в УПЛ (відео)

Довбик оформив дубль: "Дніпро-1" розібрався з "Олександрією" та вийшов на третє місце в УПЛ (відео)

Команда Ігора Йовічевича здійснила камбек у домашньому поєдинку.

"Дніпро-1" обіграв "Олександрію" в матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився вольовою перемогою господарів - 3:1 .

На 19-й хвилині Владислав Бабогло вивів "Олександрію" вперед.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Олександрія - 0:1. Відео голу Бабогло (19`)

Проте ще до перерви дніпряни відповіли трьома голами. Упродовж двох хвилин дубль оформив Артем Довбик. Одразу форвард забив з пенальті, а потім відзначився з гри.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Олександрія - 1:1. Відео голу Довбика (п) (28`)

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Олександрія - 2:1. Відео голу Довбика (30`)

Ще один м'яч у ворота гостей відправив Сергій Логінов.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Олександрія - 3:1. Відео голу Логінова (41`)

"Дніпро-1" (31 бал) піднявся на третє місце в УПЛ. "Олександрія" з 23 очками залишилася на шостій сходинці.

У наступному турі УПЛ дніпряни 27 листопада битимуться з "Ворсклою", яка також претендує на потрапляння до єврокубків. "Олександрія" 29 листопада прийме "Зорю".

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