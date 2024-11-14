Довбик отримав нового тренера: керманич чемпіонського "Лестера" очолив "Рому"

Італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика оголосила про призначення Клаудіо Раньєрі на посаду головного тренера команди.

Як повідомляється на офіційному сайті "вовків", 73-річний італійський фахівець підписав з римським клубом контракт до кінця сезону-2024/25.

Зазначається, що після завершення поточного сезону Клаудіо перейде на посаду головного виконавчого директора, де він буде радником власника з усіх спортивних питань у клубі, а також допомагатиме з пошуком нового головного тренера.

Додамо, що Раньєрі уже очолював "Рому" від 2009-го до 2011 року та 2019-го.

Клаудіо став уже третім головним тренером римлян цього сезону. Він замінив на посаді хорвата Івана Юрича, який у вересні очолив команду замість Даніеле Де Россі.

Раньєрі відомий своєю роботою в багатьох топових європейських командах, серед яких "Атлетіко", "Челсі", "Ювентус" та "Інтер".

Найбільшим досягненням у кар'єрі італійського фахівця вважається сенсаційне чемпіонство АПЛ з "Лестером" у сезоні-2015/16.

Останнім місцем роботи Раньєрі був "Кальярі", який він минулого сезону врятував від вильоту із Серії А.

Нагадаємо, "Рома" програла чотири з п'яти своїх останніх матчів у чемпіонаті Італії та з 13 очками посідає лише 12-те місце у турнірній таблиці.

У першому матчі після міжнародної паузи "вовки" 24 листопада на виїзді зіграють проти "Наполі" в рамках Серії А.

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