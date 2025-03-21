Довбик повернувся до тренувань зі збірною України перед матчем-відповіддю проти Бельгії в Лізі націй

Артем пропустив перший поєдинок через вірусну інфекцію.

Нападник збірної України Артем Довбик повернувся до тренувань з національною командою перед матчем-відповіддю проти Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) в офіційному Telegram-каналі.

Зазначимо, що 27-річний форвард італійської "Роми" пропустив перший поєдинок з Бельгією через вірусну інфекцію, не потрапивши навіть до заявки на гру.

Раніше повідомлялося, що збірна України залишилася без двох гравців перед матчем-відповіддю з Бельгією в плейоф Ліги націй – з табору національної команди через травми поїхали праві захисники Юхим Конопля та Олексій Сич.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.

Матч-відповідь між Бельгією та Україною відбудеться в неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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Раніше повідомлялося, що Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

На перемогу національної команди над Бельгією також відреагував екстренер "синьо-жовтих", а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.

Крім того, причину поразки від України назвав головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія.

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