Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка за голами за сезон в топ-5 лігах Європи серед українців

Український форвард "Жирони" близький до того, щоб стати найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.

Нападник "Жирони" Артем Довбик повторив рекорд легендарного Андрія Шевченка за забитими голами серед українських футболістів в одному сезоні в топ-5 лігах Європи.

24 травня Довбик оформив хет-трик в матчі заключного туру Ла Ліги проти "Гранади" (7:0).

Завдяки цьому Артем збільшив кількість забитих голів у поточному розіграші чемпіонату Іспанії до 24.

За цим показником він повторив досягнення Андрія Шевченка за голами за сезон в топ-5 лігах Європи серед українців. Шевченко тричі забивав по 24 голи за "Мілан" у Серії А: в кампаніях 1999/00, 2000/01 та 2003/04.

Також Довбик побив рекорд Крістана Стуані за кількістю голів за "Жирону" в сезоні Ла Ліги. Уругвайському форварду вдалося забити 21 м'яч за каталонський клуб у чемпіонаті Іспанії в сезоні-2017/18.

Зазначимо, що Довбик продовжує претендувати на трофей Пічічі, який вручається найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги. Хет-трик у ворота "Гранади" дозволив українцю знову очолити бомбардирські перегони, обійшовши форварда "Вільярреала" Александера Серлота, на рахунку якого 23 голи.

Згідно з регламентом, якщо два або більше футболістів завершать сезон з однаковою кількістю голів та одночасно стануть найкращими бомбардирами, то вони розділять нагороду – кожен з них отримає приз Пічічі.

Довбик цього сезону вже не зіграє, а ось Серлот ще може поліпшити свій гольовий доробок – 25 травня "Вільярреал" на виїзді зустрінеться з "Осасуною".

Теоретичні шанси стати найкращим бомбардиром сезону Примери також зберігають півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем (19 голів) та нападник "Барселони" Роберт Левандовські (18 голів), однак їм потрібно забити в матчах заключного туру чемпіонату Іспанії п'ять та шість м'ячів відповідно, щоб наздогнати Довбика.

Нагадаємо, "Жирона" фінішувала на третьому місці в Ла Лізі, здобувши бронзові нагороди. Це перші в клубній історії медалі чемпіонату Іспанії. Наступного сезону команда Мічела дебютує в Лізі чемпіонів.

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