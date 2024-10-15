Довбик пояснив, чого не вистачило збірній України для перемоги над Чехією у Лізі націй

Нападник "синьо-жовтих" наголосив на проблемі з реалізацією гольових моментів.
Форвард збірної України Артем Довбик прокоментував підсумок матчу 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 з Чехією.
Напружений поєдинок у польському Вроцлаві завершився внічию 1:1. Після фінального свистка Довбик дав флешінтерв'ю, де розповів, чому пропустив тренування перед грою та що завадило "синьо-жовтим" здобути перемогу.
"У мене було запалення в коліні. Сьогодні почувався більш-менш добре, але наприкінці матчу вже був втомлений – тренер зробив заміну. Це рішення тренера, він бачить, коли гравець втомлений.
Чехія – дуже хороша команда. Знаю одного гравця, був у "Жироні". Дуже добре проти мене грав, і його напарник теж. Моменти були, але не вистачило холоднокровності в заключних епізодах.
Якщо порівнювати з першими матчами, то чотири очки більш-менш хороший результат для нас. Усі трішки втомлені, але чотири очки є. Хотілося шість", – сказав Довбик у коментарі для Суспільне Спорт.
Після чотирьох турів збірна України з 4 очками перебуває на останньому місці у групі B1, яку з 7 балами очолює Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 балів.
У наступному п'ятому турі Ліги націй українці на виїзді зіграють з Грузією, а чехи у гостях позмагаються з Албанією. Матчі відбудуться 16 листопада.
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Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:
- перше місце – підніметься до Дивізіону А;
- друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;
- третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;
- четверте місце – вилетить до Дивізіону С.
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