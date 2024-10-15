Довбик пояснив, чого не вистачило збірній України для перемоги над Чехією у Лізі націй

Форвард збірної України Артем Довбик прокоментував підсумок матчу 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 з Чехією.

Напружений поєдинок у польському Вроцлаві завершився внічию 1:1 . Після фінального свистка Довбик дав флешінтерв'ю, де розповів, чому пропустив тренування перед грою та що завадило "синьо-жовтим" здобути перемогу.

"У мене було запалення в коліні. Сьогодні почувався більш-менш добре, але наприкінці матчу вже був втомлений – тренер зробив заміну. Це рішення тренера, він бачить, коли гравець втомлений.

Чехія – дуже хороша команда. Знаю одного гравця, був у "Жироні". Дуже добре проти мене грав, і його напарник теж. Моменти були, але не вистачило холоднокровності в заключних епізодах.

Якщо порівнювати з першими матчами, то чотири очки більш-менш хороший результат для нас. Усі трішки втомлені, але чотири очки є. Хотілося шість", – сказав Довбик у коментарі для Суспільне Спорт.

Після чотирьох турів збірна України з 4 очками перебуває на останньому місці у групі B1, яку з 7 балами очолює Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 балів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

У наступному п'ятому турі Ліги націй українці на виїзді зіграють з Грузією, а чехи у гостях позмагаються з Албанією. Матчі відбудуться 16 листопада.

Дивіться також: Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Читайте також:

Тренер збірної Чехії обурився призначеним пенальті у ворота його команди в матчі Ліги націй з Україною

"Будемо боротися за вихід до Дивізіону А": Ребров прокоментував нічию з Чехією у Лізі націй

Ребров розповів про стан здоров'я Гуцуляка, який отримав моторошну травму в матчі Ліги націй з Чехією