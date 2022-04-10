Довбик - про війну в Україні: дивишся на ситуацію у Бучі, і сльози ллються просто так

Довбик - про війну в Україні: дивишся на ситуацію у Бучі, і сльози ллються просто так

Артем побажав українським військовим сил.

Форвард збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик поділився емоціями від війни з російськими окупантами, яка триває на території України.

"Не знаю, якось розривається все всередині. Дивишся на цю ситуацію, яка була у Бучі, і сльози ллються просто так. Насамперед, через те, що ти не можеш нічого вдіяти. Від тебе нічого не залежить.

Коли почалася війна, я сказав дружині, щоб вона виїхала з Дніпра до Черкас. На той момент мені здавалося, що там буде спокійніше, так воно й виявилося. Деякий час вона була там, а потім, коли ситуація стала нестабільною, вирішили, що треба виїхати їм за кордон. То справді був нелегкий період. Вони їхали 350 кілометрів два дні, а коли під'їжджали до Вінниці, то розпочалося бомбардування аеропорту", - сказав футболіст у коментарі Футбол NEWS.

Також він подякував українським військовим, які без упину захищають країну.

"Збройні сили України – це головна команда нашої країни на сьогодні. Доля всіх українців зараз у їхніх руках та ногах. Дивлячись на те, як вони долають ворога, а в деяких напрямках проводять контратаки, у мене з'являється віра та гордість. Хочеться побажати їм сил і щоб швидше все закінчилося. Вони у серцях кожного українця, вони герої", - сказав Довбик.

Нагадаємо, що український захисник "Евертона" Віталій Миколенко після матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Манчестер Юнайтед" отримав незвичайний лист від стюарда на ім'я Томмі, який вирішив допомогти Україні у війні з Росією.

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